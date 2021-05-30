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  2. В Брестской области первый укос трав пока не хуже прошлогоднего

В Брестской области первый укос трав пока не хуже прошлогоднего

На утро 30 мая в регионе скошено 26,4 процента трав первого укоса из отведенных 240 тысяч гектаров, убрано около 70 процентов. Темпы косовицы выше, чем в прошлом году, заготовленных кормов тоже больше. Сенажа хозяйства заложили 288 тысяч тонн, в том числе 6,3 тысячи тонн в полимерную упаковку, силоса - 163 тысячи тонн. В расчете на условную голову скота запасли 1,74 центнера кормовых единиц против 1,49 центнера годом ранее. Всего травяных кормов из нового урожая сельхозпредприятия имеют 5,7 процента от потребности. 


В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома sb.by рассказали, что в прошлом году травяных кормов всего заготовили по 33,7 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Запасы более чем на 20 процентов превысили объем предыдущего сезона. Нынешней весной старт зеленой жатвы также взят неплохой. Еще до уборки трав аграрии заложили сочные корма из озимой сурепицы, ржи, тритикале и других культур, выращиваемых на эти цели. 

В ОАО "Парохонское" Пинского района зеленый конвейер набрал очень высокие обороты. В нынешнем году в хозяйстве планируют заготовить не менее 70 тысяч тонн сенажа, 120 тонн силоса, 2,2 тысячи тонн сена. На молочно-товарном комплексе №5, где мы побывали, сенажную траншею объемом в 3 тысячи тонн заложили за день благодаря прекрасной технической готовности и профессионализму занятых на кормозаготовке людей. Логистику выстроили четко, разместив карты с сенокосами рядом с асфальтированными дорогами, чтобы задействовать транспорт по максимуму. Использовали широкозахватные косилки, производительные кормоуборочные комбайны, три десятка грузовых автомобилей, в том числе 25 МАЗов-двадцатитонников.


Вместе с ведущим специалистом сельхозпредприятия по кормопроизводству Павлом Дубиной понаблюдали, что интервал между грузовиками с сенажной массой, поднимающимися на весовую комплекса, а затем направляющихся к траншее, составлял в среднем около двух-трех минут. С помощью такого мощного конвейера, а также 4 кормоуборочных комбайнов, задающих тон на зеленой ниве, 5 единиц техники, задействованной на трамбовке, закладку сенажа вели беспрерывно, стараясь успеть до надвигающегося дождя. 

В хозяйстве отметили, что запас прошлогодних кормов имеют солидный. Тем не менее, заполняют траншеи свежим сенажом, строго соблюдая технологии. Чтобы масса получилась более питательной, в нее добавляют сахар, растворенный в воде. К каждому из кормоуборочных комбайнов прицеплена бочка, из которой подслащенная жидкость поступает в измельченную траву. Качество корма мониторят в собственной лаборатории, все параметры выдерживают строго.  


Заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Пинского райисполкома Петр Кулаженко:
 
- Первым укосом в хозяйствах нашего района предстоит убрать травы на 28750 гектарах. Высокие темпы косовица набрала в ОАО "Парохонское", где площадь самая большая, в ОАО "Почапово", ОАО "Охово", филиале "Невель" Пинского мясокомбината и других сельхозпредприятиях. Главная задача - завершить первый укос в оптимальный срок, чтобы обеспечить не только хороший объем заготовки кормов, но и высокое качество. 

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Фото: КУРЕЦ Александр Николаевич
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