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  2. В Брестском роддоме матерям детей, родившихся 3 июля, вручили подарки

В Брестском роддоме матерям детей, родившихся 3 июля, вручили подарки

В очередной раз в Бресте прошла акция РОО «Белая Русь» «С любовью к детям». Представители этой общественной организации вместе с депутатами пришли в областной роддом, чтобы поздравить мам, которые родили детей в День Независимости нашей страны, 3 июля. Акция начала путь в 2009 году и до сих пор пользуется успехом.


– Для нас это двойной праздник! Теперь будем совмещать день рождения ребенка и День Независимости, – у Анастасии Шевчук эти роды были первыми. И срочными. Женщина сама не ожидала, что все произойдет 3 июля:

– Воды отошли дома. Роды приняли досрочно. Родила за шесть с половиной часов. Мальчик был маленький, с весом 2420. Но сейчас все замечательно. Ребенок идет на поправку. Пока он находится в интенсивной терапии, а я себя чувствую отлично. Назовем его Александр.


Вместе с другими матерями Анастасия принимала цветы, ценные подарки и теплые слова. Заместитель председателя Брестской областной организации РОО «Белая Русь» Василий Лащ пожелал мамам счастья и, конечно, здоровья с учетом непростой эпидемиологической ситуации:

– А еще – благополучия им в нашей стране. Чтобы они ощутили все прелесть независимости нашей республики, ту заботу, которую государство проявляет в отношении материнства и детства. Наша организация вносит свою лепту. Мы пытаемся нести частичку своего сердца, частичку душевности, любви этим маленьким гражданам страны и их мамам.

К слову, за 11 лет, которые существует акция «С любовью к детям», областная «Белая Русь», по словам Василия Лаща, поздравила уже 372 младенца, которые родились 3 июля. И их судьбу организация отслеживает до сих пор. В этом году в областном роддоме на свет появилось девять деток – пять мальчиков, четыре девочки. По области 22 ребенка –13 мальчиков и девять девочек. Стоит отметить, что «Белая Русь» проводит и другие акции. По словам Василия Лаща, есть акция «Готовимся к школе вместе», в ходе которой оказывается помощь многодетным, малообеспеченным. И это далеко не все:

– Мы очень активно участвуем в акциях по развитию наших детей, в проведении олимпиад. Традиционной стала олимпиада по программированию. Поддерживаем наших деток, если они куда-то выезжают, поздравляем в Новый год. Участвуем во всевозможных мероприятиях, связанных с семьей, для молодежи и школьников. Это и конференции, и круглые столы. Самое пристальное внимание уделяем развитию нашего общества, молодежи, привитию таких качеств, как любовь к родине, к земле, семье.


Депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Дашко в прошлом руководил областным роддомом. Сейчас он в этих стенах уже в новом качестве, но признается – ностальгия, конечно, есть:

– Приятно быть в своем бывшем учреждении, посмотреть, что все сохранилось, а те средства, которые государство вложило в это учреждение, были использованы правильно, все работает очень достойно. Конечно, есть чувство ностальгии и радости за то, что здесь вложена часть моего труда.

Депутат подчеркнул, что в нашей стране всегда приоритет отдается семье, матери, ребенку. На пространстве СНГ Беларусь – одна из самых лучших стран по отношению к материнству, детству, поддержке семьи. И это, говорит Анатолий Дашко, очевидно:


– У нас женщина, если решила стать матерью, у нее будет стопроцентная доступность получения высококвалифицированной помощи. Где бы она ни жила – есть разветвленная сеть женских консультаций, которая позволяет наблюдать за женщиной, правильно и своевременно оказать ей квалифицированную помощь. И поэтому исходы потом хорошие. По результатам прошлого года у нас 80% новорожденных с экстремально низкой массой тела, 500 граммов, остались живы.

Львиная доля бюджета, говорит депутат, имеет социальную направленность. И очень много идет на поддержку семьи. Семейный капитал, строительство жилья для многодетных. К слову, в этом году, говорит Анатолий Дашко, 12 тысяч таких семей должны справить новоселье. Продолжится строительство и в следующей пятилетке. Принято очень много на законодательном уровне. К примеру, в стране есть 11 видов различных пособий для семей, воспитывающих детей. Все это – вклад в будущее страны.

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Фото: Александр МИТЮКОВ
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