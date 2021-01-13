В Брестском районе школьный автобус с детьми попал в ДТП, пострадавших нет

ГАИ УВД Брестского облисполкома обращается к водителям: в связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, особенно при переезде перекрестков и пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость и дистанцию, учитывать состояние проезжей части и погодные условия, избегать резких маневров и перестроений, заранее прогнозировать дорожную обстановку!Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома