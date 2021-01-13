Дорожная авария произошла сегодня, 13 января, в деревне Ивахновичи Брестского района. Старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова рассказала:
– Школьный автобус осуществлял подвоз учащихся и попал в ДТП. Предварительно в 14:00 часов на улице Трудовой на закруглении дороги произошло столкновение автобуса ПАЗ под управлением 63-летнего жителя деревни Чернавчицы и автомобиля Mazda под управлением 21-летнего брестчанина. После столкновения автобус занесло, и он совершил наезд на заборное ограждение. В автобусе, помимо водителя, находилось 11 детей, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
ГАИ УВД Брестского облисполкома обращается к водителям: в связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, особенно при переезде перекрестков и пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость и дистанцию, учитывать состояние проезжей части и погодные условия, избегать резких маневров и перестроений, заранее прогнозировать дорожную обстановку!
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Опубликовано:
1462
В Брестском районе школьный автобус с детьми попал в ДТП, пострадавших нет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter