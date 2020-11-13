В Бресте открыли новую котельную

Торжественное открытие установки электрокотла на Восточной районной котельной №2 филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» состоялось сегодня в областном центре. В церемонии принял участие министр энергетики Виктор Каранкевич.
Расположена котельная в густонаселенной части областного центра и обеспечивает теплом жилой фонд, социальные и промышленные объекты. Наиболее крупные ее потребители: Брестская центральная городская больница, областной ЦОР «Виктория» им. А.П. Мешкова, государственное предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги», торговый центр «Экватор» и физкультурно-оздоровительный комплекс КУП «Брестская физкультурно-оздоровительная служба».
Введенный в эксплуатацию объект один из 20 электрокотлов, предусмотренных программой мероприятий по интеграции БелАЭС в энергосистему страны.
– Всего до конца года будет введено 916 мегаватт установленной мощности электрокотлов, из них 110 мегаватт – в Брестской области. Все новые котельные на Брестчине уже построены и введены в эксплуатацию, готовы использовать электрическую энергию атомной электростанции. Их ввод – это снижение потребления природного газа, а значит повышение энергетической безопасности Республики Беларусь и устойчивости работы всей энергосистемы, а также снижение выбросов в атмосферу, - подчеркнул министр энергетики Виктор Каранкевич.
Губернатор Брестской области Анатолий Лис в ходе выступления отметил:
– Сегодня мы открываем одну из первых подобных котельных. Энергию для производства тепла электрокотел преимущественно будет использовать в ночное время. Она будет обогревать 175 жилых домов, 10 дошкольных учреждений, 4 школы, лицей, всю инфраструктуру прилегающей части восточного микрорайона города.
Лучшие специалисты и строители за качественно выполненную работу из рук почетных гостей получили Грамоты Брестского облисполкома и Министерства энергетики Республики Беларусь.
Установка электрокотлов на энергоисточник РУП «Брестэнерго» реализована в рамках выполнения комплексного плана развития энергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции.
Всего же на Брестчине установят четыре котла. Три уже введены в эксплуатацию: «Восточная районная котельная №2», «Южная районная котельная», «Западная мини-ТЭЦ в г. Пинске». Строительство четвертого будет осуществлено на Березовской ГРЭС. Суммарная номинальная мощность установленных электрокотлов составляет 140 МВт.
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В Бресте открыли новую котельную
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Фото: Павел БОГУШ