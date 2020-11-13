В Бресте открыли новую котельную

Расположена котельная в густонаселенной части областного центра и обеспечивает теплом жилой фонд, социальные и промышленные объекты. Наиболее крупные ее потребители: Брестская центральная городская больница, областной ЦОР «Виктория» им. А.П. Мешкова, государственное предприятие «Ремпуть Белорусской железной дороги», торговый центр «Экватор» и физкультурно-оздоровительный комплекс КУП «Брестская физкультурно-оздоровительная служба».Введенный в эксплуатацию объект один из 20 электрокотлов, предусмотренных программой мероприятий по интеграции БелАЭС в энергосистему страны.- подчеркнул министр энергетики Виктор Каранкевич.в ходе выступления отметил:Лучшие специалисты и строители за качественно выполненную работу из рук почетных гостей получили Грамоты Брестского облисполкома и Министерства энергетики Республики Беларусь.Установка электрокотлов на энергоисточник РУП «Брестэнерго» реализована в рамках выполнения комплексного плана развития энергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции.Всего же на Брестчине установят четыре котла. Три уже введены в эксплуатацию: «Восточная районная котельная №2», «Южная районная котельная», «Западная мини-ТЭЦ в г. Пинске». Строительство четвертого будет осуществлено на Березовской ГРЭС. Суммарная номинальная мощность установленных электрокотлов составляет 140 МВт.