В Бразилии 25 человек погибли в ходе полицейской операции по борьбе с преступностью

Как минимум 25 человек погибли в Бразилии во время спецоперации полиции по борьбе с преступностью, осуществляемой на территории юго-восточного штата Минас-Жерайс, передает ТАСС.
Как уточняет телеканал TeleSUR, целью операции на территории муниципалитета Варжинья стала поимка преступников, которые участвовали в ограблениях банков. Бандиты оказали сопротивление стражам порядка, в первой перестрелке погибли 18 членов криминальной группировки, а во второй еще 7.
После перестрелки с преступниками правоохранители конфисковали гранаты, огнестрельное оружие, бронежилеты и взрывчатку.
В мае в ходе операции стражей порядка в фавеле Жакарезиньу в северной части Рио-де-Жанейро были убиты 24 предполагаемых преступника и один полицейский, еще двое правоохранителей получили ранения, как и двое пассажиров проезжавшего рядом состава метро. Суд тогда усмотрел в действиях полиции признаки внесудебной расправы.
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