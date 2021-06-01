В Борисовском районе сельчанин ограбил дом умершего соседа

Пропажу обнаружили родственники умершего мужчину – они и обратились в милицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что из жилища неизвестные вынесли телевизор, газовый баллон, тюнер, резиновые сапоги и продукты питания. В общей сложности причинен ущерб в размере BYN 342.Сотрудники отделения уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД оперативно установили личность похитителя, им оказался ранее неоднократно судимый сосед умершего. По месту жительства фигуранта и было обнаружено похищенное имущество.Со слов подозреваемого, он знал, что в доме по соседству никто не живет, поэтому и решил совершить кражу. Попасть внутрь дома покойника было несложно: в вечерние часы путем вырывания пробоя он проник в жилище, откуда унес все, что посчитал ценным.По данному факту районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Сельчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.Фото УВД Минщины