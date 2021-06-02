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В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19

В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.


"В настоящее время в учреждениях здравоохранения Беларуси проводится предварительная запись граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

На сайте министерства размещена ссылка на перечень организаций здравоохранения, которые задействованы в вакцинации. 

На сегодня первую дозу вакцины против коронавируса получили более 542,3 тысячи человек, из них более 297,1 тысячи прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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