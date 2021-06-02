В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19

, – говорится в сообщении.На сайте министерства размещена ссылка на перечень организаций здравоохранения, которые задействованы в вакцинации.На сегодня первую дозу вакцины против коронавируса получили более 542,3 тысячи человек, из них более 297,1 тысячи прошли полный курс вакцинации.