В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"В настоящее время в учреждениях здравоохранения Беларуси проводится предварительная запись граждан, желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
На сайте министерства размещена ссылка на перечень организаций здравоохранения, которые задействованы в вакцинации.
На сегодня первую дозу вакцины против коронавируса получили более 542,3 тысячи человек, из них более 297,1 тысячи прошли полный курс вакцинации.
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В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19
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