В Бобруйске нашли автохулигана благодаря работе экспертов

Судебные эксперты Бобруйского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз помогли раскрыть по следам рук хулиганство, произошедшее в городе.





В отдел милиции Первомайского района Бобруйска УВД обратился 35-летний местный житель. Утром он обнаружил свой автомобиль ГАЗ 3110 с сильно поврежденной крышей.

Главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская рассказала:

– Для установления обстоятельств происшествия на место выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ. Сам потерпевший не мог предположить, кому помешала его «Волга». Но камеры видеонаблюдения зафиксировали: ночью к автомобилю подошли двое молодых людей, один из которых взобрался на крышу и попрыгал на ней, как на батуте, после чего неизвестные ушли.





В ходе осмотра места происшествия специалист ГКСЭ выявил на багажнике поврежденного авто следы рук, а на капоте – след обуви. Следы рук специалист незамедлительно направил по защищенным каналам связи для проверки по базе «АДИС» УГКСЭ по Могилевской области. По результатам проверки установлено, что изъятые следы рук принадлежат 16-летнему жителю Бобруйского района. Получив эту информацию от судебных экспертов, сотрудники милиции задержали парня. Бобруйский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении него уголовное дело.

Mendeleva@sb.by



Фото предоставлены управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области