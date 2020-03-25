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В БГУ появился Национальный центр устойчивого развития

Национальный центр устойчивого развития появился в БГУ. Он функционирует на базе юридического факультета. Новая структура будет содействовать реализации в нашей стране резолюции ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 


Центр станет экспертной площадкой, объединяющей ученых и специалистов в области устойчивого развития. Деятельность структуры включает научное, консультационное и образовательное направления. Здесь будут проводиться исследования по основным темам резолюции ООН, семинары, конференции. В планах — активное сотрудничество с отечественными и зарубежными партнерами в рамках международных проектов, разработка рекомендаций для отраслевых министерств, учреждений и организаций по вопросам реализации ЦУР. 

Кроме того, одной из задач обозначена разработка и внедрение в учебный процесс образовательных программ и планов, лекций и других материалов для обеспечения подготовки специалистов в области устойчивого развития, экологической безопасности, охраны окружающей среды и климатических ресурсов.

Экспертами выступят сотрудники вуза, занимающиеся исследованиями экологических, трудовых, социальных прав. Их работа будет способствовать реализации прав человека на благоприятную окружающую среду и климат, качественное образование, социальные гарантии, а также содействовать развитию инклюзии и комфортной среды для инвалидов и др.

 Справка

Цели устойчивого развития ООН являются составной частью документа «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 год», принятого 193 государствами —членами ООН в 2015 году. Это 17 целей и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 2030 году.

Концепция устойчивого развития предполагает развитие экономической, экологической, социальной систем путем оптимального использования ресурсов, внедрения экологичных технологий, сохранение стабильности социальных и культурных систем, обеспечение целостности экосистем.

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