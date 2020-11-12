В БГПУ открыли арт-пространство BSPU HALL: теперь у студентов есть даже собственная звукозаписывающая студия

Белорусский государственный педагогический университет преподнес своим студентам шикарный подарок – новое современное арт-пространство BSPU HALL. По сути, это площадка для реализации творческих талантов студентов, большой центр, где будущие учителя и педагоги дошкольного образования теперь могут репетировать вокальные и хореографические номера. В распоряжении студентов – просторный актовый зал со сценой для выступлений и репетиций, гримерные комнаты и даже звукозаписывающая студия.
На открытие BSPU HALL приехал министр образования Игорь Карпенко. Увиденным, признался он позже журналистам, остался доволен:
– Развивать творческие компетенции будущим педагогам особенно необходимо. Это важно для учителей – уметь общаться с аудиторией, поддерживать ее внимание. Занятия в творческих коллективах дают педагогам все эти навыки. Позже, придя в профессию, окончив университет, они уже более уверенно чувствуют себя в учреждении образования. Мы все прекрасно знаем, что современного школьника учитель интересует со всех позиций – не только с позиции того, насколько хорошо он знает свой предмет. В первую очередь он интересует школьника как личность: что он знает, кроме своего предмета, какие у него есть дополнительные умения и навыки. И мне кажется, что та система, которая выстроена в педагогическом университете, как нельзя лучше способствует широкому формированию профессиональной культуры будущего педагога.
Особенно заинтересовала министра звукозаписывающая студия. Пока, правда, в ней нет технической начинки – ее пообещали студентам чуть позже. Во время экскурсии Игорь Васильевич поинтересовался у руководителя вокального ансамбля «Модус» при БГПУ Филиппа Смелова, какое конкретно оборудование необходимо ребятам для записи песен.
– Моноблок, микрофон, звуковая кабинка и коммутации к микрофону – это самое главное, – ввел министра в курс дела Филипп.
– Хорошо. Уверен, найдем средства, бюджет следующего года еще верстается. Что-то из внебюджетных средств вуз сюда также выделит, – пообещал Игорь Васильевич.
К слову, здание на Артиллеристов, 14 пустовало почти 15 лет. Раньше здесь располагался клуб «Юность», где студенты проводили вечера, репетировали номера из самодеятельности и культурно отдыхали. Здесь же, что интересно, в студенческие годы подрабатывал худруком и сам Игорь Карпенко:
– Помню, как проходили первые дискотеки, как в этом помещении репетировали творческие коллективы… Здание долгое время не эксплуатировалось, и мы обратили на это внимание. Помимо нового арт-пространства отреставрировали еще и кафе. Планируется, что оно будет работать не только как столовая в дневное время, но и как место проведения студенческих мероприятий. Может, даже личных: дней рождений, юбилеев… В начале 1990-х у нас тут, кстати, даже студенческую свадьбу играли!
Ректор Белорусского государственного педагогического университета Александр Жук, в свою очередь, уверен: теперь у студентов есть все возможности, чтобы реализовать свои таланты.
– При университете функционирует около 100 клубных объединений, в которых занимается порядка 1800 студентов. Шесть коллективов носят звание народных, есть два студенческих театра – «Мы» и «Жывое слова»… Для такого количества талантливых студентов, конечно, нужны были соответствующие условия. И мы позаботились об этом. Ремонт провели быстро, практически за полгода. И сегодня мы имеем зал с амфитеатром на 150 посадочных мест, гримерные комнаты. Обязательно обратите внимание на стены актового зала. К открытию BSPU HALL мы отреставрировали триптих нашего выпускника, известного художника Андрея Смоляка, которое называется «Студенческий театр».
Диалог министра образования Игоря Карпенко со студентами продолжился в BSPU CAFÉ – так теперь называется экс-столовая.
Также сегодня в БГПУ в онлайн-формате пройдет V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика». Проведет ее факультет эстетического образования БГПУ. Участники конференции обсудят актуальные проблемы исследований в области музыкального, хореографического, театрального и экранного видов искусства. В конференции примут участие более 180 ученых из восьми стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Польши, России и Узбекистана.
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В БГПУ открыли арт-пространство BSPU HALL: теперь у студентов есть даже собственная звукозаписывающая студия
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Фото: Дарья ТИТОВА