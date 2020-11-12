В БГПУ открыли арт-пространство BSPU HALL: теперь у студентов есть даже собственная звукозаписывающая студия

На открытие BSPU HALL приехал. Увиденным, признался он позже журналистам, остался доволен:Особенно заинтересовала министра звукозаписывающая студия. Пока, правда, в ней нет технической начинки – ее пообещали студентам чуть позже. Во время экскурсии Игорь Васильевич поинтересовался у, какое конкретно оборудование необходимо ребятам для записи песен.– ввел министра в курс дела Филипп.– пообещал Игорь Васильевич.К слову, здание на Артиллеристов, 14 пустовало почти 15 лет. Раньше здесь располагался клуб «Юность», где студенты проводили вечера, репетировали номера из самодеятельности и культурно отдыхали. Здесь же, что интересно, в студенческие годы подрабатывал худруком и сам Игорь Карпенко:, в свою очередь, уверен: теперь у студентов есть все возможности, чтобы реализовать свои таланты.Диалог министра образования Игоря Карпенко со студентами продолжился в BSPU CAFÉ – так теперь называется экс-столовая.Также сегодня в БГПУ в онлайн-формате пройдет V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика». Проведет ее факультет эстетического образования БГПУ. Участники конференции обсудят актуальные проблемы исследований в области музыкального, хореографического, театрального и экранного видов искусства. В конференции примут участие более 180 ученых из восьми стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Польши, России и Узбекистана.