Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В БГПУ открыли арт-пространство BSPU HALL: теперь у студентов есть даже собственная звукозаписывающая студия

В БГПУ открыли арт-пространство BSPU HALL: теперь у студентов есть даже собственная звукозаписывающая студия

Белорусский государственный педагогический университет преподнес своим студентам шикарный подарок – новое современное арт-пространство BSPU HALL. По сути, это площадка для реализации творческих талантов студентов, большой центр, где будущие учителя и педагоги дошкольного образования теперь могут репетировать вокальные и хореографические номера. В распоряжении студентов – просторный актовый зал со сценой для выступлений и репетиций, гримерные комнаты и даже звукозаписывающая студия. 


На открытие BSPU HALL приехал министр образования Игорь Карпенко. Увиденным, признался он позже журналистам, остался доволен: 


Развивать творческие компетенции будущим педагогам особенно необходимо. Это важно для учителей – уметь общаться с аудиторией, поддерживать ее внимание. Занятия в творческих коллективах дают педагогам все эти навыки. Позже, придя в профессию, окончив университет, они уже более уверенно чувствуют себя в учреждении образования. Мы все прекрасно знаем, что современного школьника учитель интересует со всех позиций – не только с позиции того, насколько хорошо он знает свой предмет. В первую очередь он интересует школьника как личность: что он знает, кроме своего предмета, какие у него есть дополнительные умения и навыки. И мне кажется, что та система, которая выстроена в педагогическом университете, как нельзя лучше способствует широкому формированию профессиональной культуры будущего педагога. 

Особенно заинтересовала министра звукозаписывающая студия. Пока, правда, в ней нет технической начинки – ее пообещали студентам чуть позже. Во время экскурсии Игорь Васильевич поинтересовался у руководителя вокального ансамбля «Модус» при БГПУ Филиппа Смелова, какое конкретно оборудование необходимо ребятам для записи песен.

Моноблок, микрофон, звуковая кабинка и коммутации к микрофону – это самое главное, – ввел министра в курс дела Филипп. 

Хорошо. Уверен, найдем средства, бюджет следующего года еще верстается. Что-то из внебюджетных средств вуз сюда также выделит, – пообещал Игорь Васильевич.


К слову, здание на Артиллеристов, 14 пустовало почти 15 лет. Раньше здесь располагался клуб «Юность», где студенты проводили вечера, репетировали номера из самодеятельности и культурно отдыхали. Здесь же, что интересно, в студенческие годы подрабатывал худруком и сам Игорь Карпенко: 

Помню, как проходили первые дискотеки, как в этом помещении репетировали творческие коллективы… Здание долгое время не эксплуатировалось, и мы обратили на это внимание. Помимо нового арт-пространства отреставрировали еще и кафе. Планируется, что оно будет работать не только как столовая в дневное время, но и как место проведения студенческих мероприятий. Может, даже личных: дней рождений, юбилеев… В начале 1990-х у нас тут, кстати, даже студенческую свадьбу играли!  


Ректор Белорусского государственного педагогического университета Александр Жук, в свою очередь, уверен: теперь у студентов есть все возможности, чтобы реализовать свои таланты. 

Более 180 ученых из 8 стран обсудят актуальные проблемы искусства в БГПУ

Читайте также

Более 180 ученых из 8 стран обсудят актуальные проблемы искусства в БГПУ
При университете функционирует около 100 клубных объединений, в которых занимается порядка 1800 студентов. Шесть коллективов носят звание народных, есть два студенческих театра – «Мы» и «Жывое слова»… Для такого количества талантливых студентов, конечно, нужны были соответствующие условия. И мы позаботились об этом. Ремонт провели быстро, практически за полгода. И сегодня мы имеем зал с амфитеатром на 150 посадочных мест, гримерные комнаты. Обязательно обратите внимание на стены актового зала. К открытию BSPU HALL мы отреставрировали триптих нашего выпускника, известного художника Андрея Смоляка, которое называется «Студенческий театр». 

Диалог министра образования Игоря Карпенко со студентами продолжился в BSPU CAFÉ – так теперь называется экс-столовая. 

Также сегодня в БГПУ в онлайн-формате пройдет V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика». Проведет ее факультет эстетического образования БГПУ. Участники конференции обсудят актуальные проблемы исследований в области музыкального, хореографического, театрального и экранного видов искусства. В конференции примут участие более 180 ученых из восьми стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Польши, России и Узбекистана.






Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Дарья ТИТОВА
Версия для печати
Новости и статьи
Два предупреждения Мининформа tut.by признаны законными
Подо льдами Гренландии может скрываться река длиной в тысячу километров
В Речицком районе легковушка, разъезжаясь с трактором, насмерть сбила велосипедиста
«Google Фото» ограничит бесплатное хранилище
Полиция разогнала протестующих в центре Еревана
В Березинском заповеднике дали рекомендаци по составлению зимнего меню для пернатых
Фотофакт. В Сянгане открылась выставка общественного питания
Инспекторы ГАИ Гомельщины помогли водителю фуры, оказавшейся в кювете
Продавцам запрещено уменьшать гарантийный срок на товар – МАРТ
Добровинского лишили статуса за высказывания о виновности Ефремова
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Письмо в прошлое
Задержан один из лидеров анархистского движения страны
Российский розовый бриллиант продали в Женеве за 26,6 миллиона долларов
Рядом с Землей взорвались четыре звезды
На Комаровском рынке усилили меры профилактики распространения COVID-19
Проект «Школа бренд-менеджмента» стартует в БГУ
В Национальной стратегии развития туризма до 2035 года много внимания уделят развитию путешествий и отдыха в Беларуси
Авиарейсы по маршруту Пекин – Минск – Пекин приостановлены до 23 ноября
«Белавиа» ввела дополнительные услуги при регистрации на чартерные рейсы
Шанько: медики давали клятву помогать людям и готовы работать в самых тяжелых условиях
Васильев: врачей в нашей стране тысячи, большинство из них, несмотря ни на что, продолжают помогать людям
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Медицинские факты
МОК утвердил бюджет Олимпийской солидарности на 2021 – 2024 годы
Вертикаль управления туротраслью в ближайшие 15 лет расширится
Двое мужчин задержаны за попытку привести в негодность ж/д пути
В числе целевых туристических рынков для Беларуси в ближайшие годы страны СНГ, Китай, Евросоюз, США, Япония и Австралия
Головченко обсудил с послом Азербайджана актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества
В Новогрудке совершено разбойное нападение на пенсионера
Международный олимпийский комитет доволен ходом подготовки к Играм в Токио и Пекине
Дизайнер назвала простые способы разнообразить интерьер
МТЗ увеличил экспорт техники в Украину на 10,8%
Саевич: советую людям, которые призывают врачей к противоправным действиям, поставить себя на место пациентов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вопросы крови и веры
Найти волшебную палочку, спасти Средиземье и получить «Оскар»: узнали, как проходят тематические вечеринки дома
Во время общественного обсуждения госпрограммы «Белорусский лес» на 2021 – 2025 годы поступило около десятка предложений и замечаний
Многодетная мама Ксения Ивашко – о том, почему блогеру нужна искренность, как превратить хобби в источник дохода и кто помогает генерировать идеи для Instagram
В Витебске пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме
В Беларуси выздоровели и выписаны 92 843 пациента с COVID-19
Министерство здравоохранения: в учреждениях образования Беларуси из-за ОРВИ отсутствуют от 1% до 11% учащихся
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
В Минске новогодние деревья начнут продавать на Комаровском рынке с середины декабря
Стоимость биткойна впервые за почти 3 года превысила 16 тысяч долларов
Караник: несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить падения производства
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Оптимизм рынка против пессимизма обывателей
Крупко: интеграционные структуры АПК Витебской области должны наращивать производство
В Минске ввели обязательный масочный режим. Объясняем, где он действует и кто будет контролировать, носите ли вы средства защиты
Студотряды при "Минскводоканале" украсили 10 объектов столицы художественными граффити
Авторы
СКАНИРУЙТЕ