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  2. Более 180 ученых из 8 стран обсудят актуальные проблемы искусства в БГПУ

Более 180 ученых из 8 стран обсудят актуальные проблемы искусства в БГПУ

Это произойдет в рамках V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика», которая пройдет в онлайн-формате 11 ноября, сообщили sb.by в пресс-службе университета.


Конференция будет поделена на четыре части. Это пленарное заседание и три секции: «Теоретико-методологические исследования проблем художественной культуры», «Профессиональная подготовка специалистов в области искусства» и «Искусство и художественно-эстетическое образование глазами молодых исследователей». Интересно то, что в рамках последней секции выступать будут только студенты магистратуры, приехавшие учиться в БГПУ из Китая.

Для магистрантов из КНР конференция является площадкой для рассказа о своих исследованиях. Также для них выступление станет стартом вовлечения в научную деятельность и практикой ораторского искусства, – рассказала декан факультета эстетического образования БГПУ, который проводит конференцию, Светлана Кобачевская.Многие магистранты – из партнерских учреждений образования. Поэтому соорганизаторами конференции являются два китайских педагогических университета – Хэнаньский и Лоянский.

Всего же в конференции примут участие свыше 180 ученых из восьми стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Польши, России и Узбекистана. В онлайн-формате она проходит впервые, поэтому для факультета это новый опыт. Кстати, в дистанционную форму перенесли не только выступления ученых. По традиции в рамках конференции устраивался концерт заслуженных музыкальных коллективов факультета, а сейчас вместо него участникам мероприятия покажут ролик с кадрами из лучших выступлений артистов.

Впрочем, есть у конференции отличительная особенность, которой не помешала никакая пандемия, – это пересечение исследуемых дисциплин. Если посмотреть на темы докладов, становится ясно, что дело не ограничивается искусством и педагогикой. К ним также добавили вопросы истории, психологии и современных технологий. 

Дело в том, что у нашего факультета есть такая концептуальная идея, которая заключается в том, что мы являемся межпредметными коммуникаторами в образовании. Поэтому в своей деятельности мы и затрагиваем разные связи между сферами науки и искусства, – объясняет Светлана Кобачевская.

По итогам конференции планируется подготовить сборник научных работ – он будет представлен в электронном виде для всех желающих.

Кстати, в этот же день в БГПУ пройдет еще одна международная научно-практическая конференция на тему педагогического образования в условиях трансформационных процессов. В ней поучаствуют ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья – к нашим соотечественникам присоединятся коллеги из России, Узбекистана, Казахстана, Украины, Эстонии и других государств.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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