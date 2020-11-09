Более 180 ученых из 8 стран обсудят актуальные проблемы искусства в БГПУ

Конференция будет поделена на четыре части. Это пленарное заседание и три секции: «Теоретико-методологические исследования проблем художественной культуры», «Профессиональная подготовка специалистов в области искусства» и «Искусство и художественно-эстетическое образование глазами молодых исследователей». Интересно то, что в рамках последней секции выступать будут только студенты магистратуры, приехавшие учиться в БГПУ из Китая.– рассказалаВсего же в конференции примут участие свыше 180 ученых из восьми стран мира: Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Польши, России и Узбекистана. В онлайн-формате она проходит впервые, поэтому для факультета это новый опыт. Кстати, в дистанционную форму перенесли не только выступления ученых. По традиции в рамках конференции устраивался концерт заслуженных музыкальных коллективов факультета, а сейчас вместо него участникам мероприятия покажут ролик с кадрами из лучших выступлений артистов.Впрочем, есть у конференции отличительная особенность, которой не помешала никакая пандемия, – это пересечение исследуемых дисциплин. Если посмотреть на темы докладов, становится ясно, что дело не ограничивается искусством и педагогикой. К ним также добавили вопросы истории, психологии и современных технологий.– объясняет Светлана Кобачевская.По итогам конференции планируется подготовить сборник научных работ – он будет представлен в электронном виде для всех желающих.Кстати, в этот же день в БГПУ пройдет еще одна международная научно-практическая конференция на тему педагогического образования в условиях трансформационных процессов. В ней поучаствуют ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья – к нашим соотечественникам присоединятся коллеги из России, Узбекистана, Казахстана, Украины, Эстонии и других государств.