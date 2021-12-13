В БГМУ открылся музей истории вуза

Главному медицинскому вузу страны 100 лет. За это время университет выпустил тысячи врачей разных квалификаций, в нем преподавали известные ученые, а самое главное – здесь всегда кипела жизнь. События прошлого и достижения дня нынешнего – рассказать есть о чем. По этой причине в честь юбилея БГМУ обзавелся собственным музеем истории. Сколько раритетов в нем можно увидеть и чем планируют дополнить экспозицию, узнали наши корреспонденты.



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Торжественное открытие музея посетил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко:

– Сегодня особенный день для БГМУ. Здесь учатся талантливые ребята, которые видят свое будущее в медицине. Выпускники имеют высокий уровень знаний и после окончания вуза работают как в нашей стране, так и по всему миру. Это возможно благодаря усилиям профессорско-преподавательского состава. И результат ощутимый. К медикам большое доверие, а пациенты могут быть уверены: о них позаботятся, вылечат.

Экспозиция музея собиралась на протяжении четырех лет. Сегодня здесь представлены раритеты 1921–1960 годов. И это лишь начало. Ректор БГМУ Сергей Рубникович анонсировал:

– Коллекция насчитывает почти одну тысячу экземпляров, и она будет пополняться. Следующий этап – сбор материалов, которые связаны с более современной историей вуза. Работа непростая, многогранная, однако ее важно продолжать. Сейчас сотрудники университета продолжают делать запросы в музеи, архивы, работают с библиотеками на территории Беларуси и ближнего зарубежья. Мы видим результат и хотим сделать еще больше для сохранения нашего общего прошлого.

О неожиданных историях в процессе поисков подробнее рассказал заведующий музеем истории БГМУ Николай Шумин. Работу над экспозицией он намерен вести и дальше:

– Конечно, нужно много усилий. И прежде всего потому, что связаться со старейшими работниками, которые могли быть дать нужную информацию, невозможно за давностью лет. Зато можно пообщаться с их детьми и внуками. Так, узнали о подвиге бывшего преподавателя Елены Николаевой. Оказалось, что, оставшись в оккупированном Минске во время войны, женщина спасала евреев. За что в 2005 году ее дочери и внучке передали медаль праведника мира: получить ее лично в руки героиня уже не успела. Многие наши преподаватели – ветераны Великой Отечественной. Об этом тоже говорим через архивные документы и награды. Работу над коллекцией будем продолжать, ведь заслуги этих людей – хороший пример для подрастающего поколения.