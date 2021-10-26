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  2. В Березовском районе во время пожара на приусадебном участке погибла пенсионерка

В Березовском районе во время пожара на приусадебном участке погибла пенсионерка

Несчастный случай произошел 25 октября в деревне Новое, сообщает Брестское областное управление МЧС. 


В 18:15 спасателям поступило сообщение о произошедшем на территории домовладения пожаре с гибелью человека. По прибытии подразделений на участке наблюдались кострище и признаки сжигания мусора. 

Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть хозяйки дома 1938 года рождения. Одежда на погибшей была повреждена огнем.

По данному факту проводится проверка. Причины пожара и смерти  пенсионерки устанавливаются.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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