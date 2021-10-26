В Березовском районе во время пожара на приусадебном участке погибла пенсионерка

В 18:15 спасателям поступило сообщение о произошедшем на территории домовладения пожаре с гибелью человека. По прибытии подразделений на участке наблюдались кострище и признаки сжигания мусора.Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть хозяйки дома 1938 года рождения. Одежда на погибшей была повреждена огнем.По данному факту проводится проверка. Причины пожара и смерти пенсионерки устанавливаются.