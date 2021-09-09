Обокрал, занемог, уснул: в Берестовицком районе обнаружили спящего вора

В Берестовицком районе подозреваемого в краже обнаружили спящим на месте преступления.
В милицию обратился мужчина с заявлением о краже. Он рассказал, что присматривает за квартирой друга на время его отъезда. В один из дней он пришел туда и увидел спящего на диване незнакомого молодого человека. При этом из квартиры пропал компьютер и аксессуары к нему. Парня задержали.
– В ходе опроса 18-летний подозреваемый пояснил, что они вместе с 19-летним другом залезли в квартиру через открытое окно и украли компьютер. Спустя пару недель парень вернулся, чтобы забрать некоторые вещи, которые он оставил при краже, однако у него закружилась голова, он прилег и уснул. Молодой человек также рассказал, что знаком с хозяином квартиры и даже бывал у него в гостях. На момент кражи он знал, что владельца не было дома, – рассказал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.
Похищенное имущество было найдено в квартире у 19-летнего сообщника. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище) УК. Молодые люди ранее не судимы.