Обокрал, занемог, уснул: в Берестовицком районе обнаружили спящего вора

В милицию обратился мужчина с заявлением о краже. Он рассказал, что присматривает за квартирой друга на время его отъезда. В один из дней он пришел туда и увидел спящего на диване незнакомого молодого человека. При этом из квартиры пропал компьютер и аксессуары к нему. Парня задержали., – рассказал sb.byПохищенное имущество было найдено в квартире у 19-летнего сообщника. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище) УК. Молодые люди ранее не судимы.