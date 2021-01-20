В Беловежской пуще наяву наблюдают сюжет сказки «Двенадцать месяцев»

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Национального парка Беловежская пуща

О подснежниках в лесу среди снежной зимы речи пока не идет, но быстрая смена времен года налицо, отмечают сотрудники научного отдела природоохранного учреждения на сайте нацпарка.рассказали специалисты. –Таким образом, подчеркивают в научном отделе, недельная температурная амплитуда на территории Национального парка «Беловежская пуща» может превысить 35 градусов, чего в истории метеонаблюдений в здешних местах еще никогда не бывало.Действительно, в Белгидромете сообщают, что 21 января погодные условия в Беларуси будет в основном определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Ожидается облачно с прояснениями, ночью и утром на большей части территории пройдут осадки – снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью будет от +1 градуса по юго-западу до -16 градусов по востоку страны, днем -2…+4 градуса. 22–23 января сохранится влияние теплой влажной воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы.Национальный парк «Беловежская пуща» — белорусское государственное природоохранное учреждение, в ведении которого находятся территории реликтового лесного массива. Расстояние от столицы составляет 380 километров в юго-западном направлении. Ближайшим административным центром государственного масштаба является Брест.