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  2. В Белгидромете рассказали, какая погода ожидается в новогоднюю ночь и выходные дни

В Белгидромете рассказали, какая погода ожидается в новогоднюю ночь и выходные дни

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by о том, какая погода ожидается в новогоднюю ночь и первые дни 2021 года.


Завтра, 1 января, будет облачно. На большей части территории осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки. В отдельных районах слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы прогнозируется туман. А ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в диапазоне от -1 °С до +5 °С, днем по юго-востоку дойдет до 7 градусов выше нуля.

В субботу, 2 января, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине Беларуси, днем по северо-востоку страны кратковременные осадки (главным образом мокрый снег). В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, по северо-восточной половине порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет от -5 °С до +2 °С, а днем – от -2 °С до +4 °С.

В воскресенье, 3 января, вновь облачно с прояснениями. Местами по стране небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -4…+2 °С, по северу до -6 °С, а днем ожидается от -2 °С до +5 °С.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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