Основная возрастная группа заболевших — от 25 до 64 лет, что составляет около половины всех случаев, рассказала во время брифинга заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

— В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Брестская область — 1 случай, 2 случая — Могилевская область, Витебская — 89 , Гомельская — 13, Гродненская — 6, Минская область — 50 случаев, Минск — 190 случаев, — сообщила Инна Карабан.

Специалист отметила, что в основную возрастную группу заболевших входят люди от 25 до 64 лет. Это составляет около половины всех зарегистрированных случаев.

— Хотелось бы обратить более пристальное внимание на то, что среди основных мер, которые позволят прекратить распространение коронавирусной инфекции, — социальное дистанцирование и самоизоляция. Многие организации общественного питания и торговли делают разметки, чтобы ограничить тесный контакт людей. Каждый должен понимать, что если он не соблюдает такие меры, то находится в группе риска, — пояснила Инна Карабан.