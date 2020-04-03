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В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции

Основная возрастная группа заболевших — от 25 до 64 лет, что составляет около половины всех случаев, рассказала во время брифинга заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

 В Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции. Брестская область  1 случай, 2 случая  Могилевская область, Витебская — 89 , Гомельская — 13, Гродненская — 6, Минская область  50 случаев, Минск — 190 случаев сообщила Инна Карабан.

Специалист отметила, что в основную возрастную группу заболевших входят люди от 25 до 64 лет. Это составляет около половины всех зарегистрированных случаев.

 Хотелось бы обратить более пристальное внимание на то, что среди основных мер, которые позволят прекратить распространение коронавирусной инфекции, — социальное дистанцирование и самоизоляция. Многие организации общественного питания и торговли делают разметки, чтобы ограничить тесный контакт людей. Каждый должен понимать, что если он не соблюдает такие меры, то находится в группе риска, — пояснила Инна Карабан.

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