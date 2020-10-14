Всего проведено 2 118 816 тестов, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
На 14 сентября в Беларуси зарегистрированы 85 121 человек с положительным тестом на COVID-19.
Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 78 218 пациентов с COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ