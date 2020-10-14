В Беларуси выздоровели и выписаны 78 218 пациентов с COVID-19

На 14 сентября в Беларуси зарегистрированы 85 121 человек с положительным тестом на COVID-19.Как отметили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 911 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.