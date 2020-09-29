В Беларуси выздоровели и выписаны 74 320 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрированы 78 260 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 841 704 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 828 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.