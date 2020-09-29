В нашей стране по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 74 320 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 78 260 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 841 704 теста.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 828 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 74 320 пациентов с COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ