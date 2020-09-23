В Беларуси выздоровели и выписаны 73 564 пациента с COVID-19

Всего зарегистрированы 76 357 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 759 393 теста.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 796 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.