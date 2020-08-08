По состоянию на сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 64 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего зарегистрированы 68 738 человек с положительным тестом на COVID-19. Специалисты провели 1 363 011 тестов.
За весь период распространения коронавируса нового типа на территории Беларуси умерли 585 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 64 744 пациента с COVID-19
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ