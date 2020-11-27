В Беларуси по состоянию на сегодня выздоровели и выписаны 110 152 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Всего зарегистрировано 131 633 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 3 188 876 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1136 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 110 152 пациента с COVID-19
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