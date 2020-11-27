В Беларуси выздоровели и выписаны 110 152 пациента с COVID-19

Всего зарегистрировано 131 633 человека с положительным тестом на коронавирус нового типа. Специалисты провели 3 188 876 тестов.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1136 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.