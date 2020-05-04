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В Беларуси в ближайшее время определят дату президентских выборов

Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с Президентом Молдовы Игорем Додоном в формате видеоконференции:

— Знайте, что вы в Беларуси всегда желанный гость. Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок  конец августа.

Президент заверил, что Беларусь готова, как и прежде, активно развивать сотрудничество с Молдовой:

 Знайте, что мы всегда рядом, всегда готовы поддерживать ваш народ. Мы многое для Молдовы можем сделать. Как только будут сняты у вас ограничения, мы готовы ехать к вам, лететь, торговать, общаться. Будем рады видеть и представителей Молдовы у нас в Беларуси.

Игорь Додон также отметил положительную динамику в двусторонних отношениях Беларуси и Молдовы. По его словам, президентские выборы в Молдове запланированы на октябрь-ноябрь. Игорь Додон выразил надежду, что их не придется переносить.

Фото: БЕЛТА

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