В Беларуси урегулируют проблемные вопросы в сфере совместного домовладения

Фото: архив

БЕЛТА

Депутат отметила, что принятие законопроекта позволит "урегулировать проблемные ситуации, возникающие на практике, актуализировать положения закона о совместном домовладении и привести их в соответствие с действующими законодательными актами". Помимо того, поправки нацелены на то, чтобы согласовать подходы в правовом регулировании схожих правоотношений по совместному домовладению в жилом фонде и в нежилых капитальных строениях (зданиях, сооружениях).Парламентарий рассказала о некоторых новациях законопроекта. Так, участникам совместного домовладения гарантируют право на получение договоров, устава, протоколов, расчетов расходов, актов проверок и других документов, связанных с управлением общим имуществом и в целом информации о деятельности уполномоченных лиц., — сказала Оксана Гайдук.Проектом закона предусматривается расширение термина "участник совместного домовладения". Причина в том, что сейчас юридические лица, которым объекты недвижимого имущества принадлежат на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, не могут непосредственно являться участниками отношений по совместному домовладению. Унитарные предприятия, фактически эксплуатирующие общее имущество, по законодательству не могут нести расходы по его содержанию и, следовательно, относить их на затраты. Это ставит их в неравное положение по сравнению с другими юридическими лицами.По действующему законодательству общее имущество может отчуждаться или передаваться в пользование на основании решения, принятого единогласно всеми собственниками., — пояснила Оксана Гайдук.С учетом большого количества поправок закон о совместном домовладении планируется изложить в новой редакции. Документ прошел общественное обсуждение, а также направлялся на рассмотрение всем региональным отделениям Союза юристов. По результатам рассмотрения от участников общественной дискуссии замечаний не поступило. Проект согласован Советом по развитию предпринимательства.