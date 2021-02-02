Около 863 тысяч гектаров болот сохранилось в нашей стране в естественном и близком к естественному состоянии, проинформировал консультант отдела биологического разнообразия Минприроды Виталий Коренчук. Это около одной трети от площади болот до начала их осушения.
– С 1999 года по настоящее время наша страна приняла на себя обязательство по сохранению 26 водно-болотных угодий международного значения общей площадью 778 тысяч гектаров или 3,7 территории республики, – добавил специалист. – К примеру, это заказники «Споровский», «Ельня», «Ольманские болота», «Средняя Припять», «Пойма реки Днепр», «Полесская долина реки Буг». Из них сегодня четыре относятся к трансграничным территориям – две с Украиной и две с Литвой. С 2009 года у нас в стране действует конвенция по реализации Рамсарской конвенции, утвержденная Правительством республики.
По результатам заседания белорусско-украинской комиссии в Киеве Национальная академия наук Беларуси готовит план совместного управления трансграничным болотным угодьем «Ольманы-Переброды».
Сегодня отмечается Международный день водно-болотных угодий, напомнил эксперт. Рамсарской конвенции, под эгидой которой проводится этот праздник, в этом году исполняется 50 лет. Как в мире, так и в нашей стране сохранение водно-болотных угодий играет ключевую роль для сохранения биоразнообразия и в противостоянии изменениям климата.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси сохранили 863 тысячи гектаров болот
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