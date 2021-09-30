Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Беларуси сезон охоты на зайца откроется 2 октября

В Беларуси сезон охоты на зайца откроется 2 октября

В соответствии с правилами охоты и правилами ведения охотничьего хозяйства 2 октября открывается сезон охоты на зайца-беляка и зайца-русака. Такая информация размещена на сайте Белорусского общества охотников и рыболовов.

Фото: pixabay.com

Вести охоту можно в светлое время суток на животных любого пола и возраста. Однако до первой субботы ноября есть ограничения по способам охоты. 

Так, ружейным способом охотиться на зайца можно только с подхода и только с гончими собаками, имеющими полевой диплом по зайцу или лисице. С одной такой гончей могут выйти на охоту до трех охотников. В их путевках должны быть указаны данные из регистрационной карточки собаки. Для добычи зайца можно использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью, отметили в БООР. 

Возможен также безружейный способ охоты – с борзыми собаками и ловчими птицами. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы