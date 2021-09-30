В Беларуси сезон охоты на зайца откроется 2 октября

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Вести охоту можно в светлое время суток на животных любого пола и возраста. Однако до первой субботы ноября есть ограничения по способам охоты.Так, ружейным способом охотиться на зайца можно только с подхода и только с гончими собаками, имеющими полевой диплом по зайцу или лисице. С одной такой гончей могут выйти на охоту до трех охотников. В их путевках должны быть указаны данные из регистрационной карточки собаки. Для добычи зайца можно использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью, отметили в БООР.Возможен также безружейный способ охоты – с борзыми собаками и ловчими птицами.