В Беларуси с начала года на дорогах погибли 7 детей, 127 травмированы

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Для предупреждения аварий с участием детей и в связи с завершением учебного года традиционно с 25 мая по 5 июня МВД проведет специальное комплексное мероприятие "Внимание – дети!". Акция направлена на то, чтобы привлечь всеобщее внимание к безопасности детей на дороге, повысить ответственность родителей и водителей.В дни спецмероприятий в светлое время суток транспорт должен ездить с включенным ближним светом фар (п. 166.9 ПДД). Сотрудники органов внутренних дел, педагоги и родители объединят свои усилия, чтобы обеспечить безопасность детей. Запланированы профилактические мероприятия для детей и подростков, в том числе творческие конкурсы, велоэстафеты, викторины, олимпиады, встречи, акции и многое другое. Ребятам напомнят основные правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит избежать травм на дорогах в период летних каникул.Сотрудники милиции посетят трудовые коллективы, разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с детьми, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушение ПДД, а также важности личного примера правильного и безопасного поведения на дороге. Сотрудники ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейды для пресечения нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.