В Беларуси продолжается досрочное голосование

В стране продолжается досрочное голосование. Наши корреспонденты заглянули на избирательный участок № 46 в Минском государственном профессионально-техническом колледже декоративно-прикладного искусства им. Н. А. Кедышко и пообщались с теми, кто пришел отдать свой голос во второй день.

Вход в колледж находим без проблем – помогают яркие указатели. Председатель комиссии Юлия Белозерова поясняет: на участке зарегистрировано много пожилых людей и, чтобы они не запутались, по дороге к месту для голосования специально повесили ориентиры.

– Мы также увеличили стенд и разместили больше полезной информации для избирателей. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, все члены комиссии носят маски и перчатки. Имеются дезинфицирующие средства, помещение периодически обрабатывается. Предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями: на входе в здание есть пандус, двери открываются широко – легко пройдет инвалидная коляска. Слабовидящие в кабине для голосования могут воспользоваться лупой и специальными трафаретами, – рассказывает Юлия Белозерова.

Мастера и студенты колледжа изготовили для избирателей сувениры. Например, тот, кто с утра приходит первым отдать свой голос, получает магнитик в виде аиста или зубра. Председатель участковой комиссии признается: доставить радость хочется каждому, поэтому подарки получают и детки, и люди почтенного возраста. А в основной день голосования избирателей ждет развлекательная программа: концерт, выставки, мастер-классы. Ведь выборы – это еще и праздник, уверены члены комиссии.









Решил проголосовать досрочно заместитель директора строительной фирмы Сергей Шитковский. К слову, место, где расположился избирательный участок, ему хорошо знакомо: мужчина – выпускник этого колледжа.

– Важно отдать свой голос за человека, которому ты доверяешь. Я выбираю надежное, стабильное будущее. К провокациям отношусь очень негативно. Видно, что кто-то хочет расшатать ситуацию в стране. И мы не должны этого допустить! – уверен Сергей Шитковский.

Одна из избирательниц, которая свое имя назвать отказалась, на вопросы журналиста ответила так:

– Пока не уверена, буду ли свободна в воскресенье, поэтому пришла голосовать досрочно. Сделать выбор надо. От этого зависит то, как мы будем жить. А я уверена, что белорусы хотят жить достойно. Знаете, главное, чтобы не стреляли… Пусть в стране и дальше все будет мирно и спокойно.



