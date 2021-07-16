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В Беларуси продлен срок приема документов в вузы, но не для всех абитуриентов

Министерство образования Беларуси продлило сроки приема документов в высшие учебные заведения иностранными абитуриентами. Такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.


Ранее иностранные граждане могли подать документы в университеты Беларуси до 17 июля. Теперь ведомством этот срок продлен до 26 июля.

Отмечается, что срок подачи документов изменен для иностранных абитуриентов, которые поступают в вузы согласно международным договорам, вне зависимости от того, платно или бесплатно будет учиться студент.

Новым постановлением Министерства образования обозначены и сроки для абитуриентов, обучавшихся в классах спортивно-педагогической направленности. Такие ребята могут подать документы в период с 20 по 22 июля, но только на направления педагогического профиля.

Для всех остальных абитуриентов, которые планируют поступать в белорусские вузы, определен срок подачи документов с 20 по 26 июля (на специальности сельскохозяйственного профиля – до 28 июля).

Фото из архива БЕЛТА
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