В Беларуси предлагают смягчить наказание за самовольное занятие земельного участка

В Беларуси ведется работа по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Межведомственная экспертная комиссия обсуждает вопрос о декриминализации ряда составов преступлений. Среди них — самовольное занятие земельного участка, пишет БЕЛТА.

Комиссия отводит пристальное внимание декриминализации ряда составов преступлений, за которые, если они совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, может наступить уголовная ответственность. В Национальном центре законодательства и правовых исследований назвали эти статьи УК: незаконное распоряжение деньгами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования (ст. 234-1), нарушение правил радиационного контроля (ст. 326), самовольное занятие земельного участка (ст. 386). Вопрос рассматривается по ст. 385 (незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла) и ст. 412 (передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ).

Ведется работа над вопросом декриминализации незаконного ношения холодного оружия. В НЦЗПИ подчеркнули, что в настоящее время почти в любом отделе товаров для туризма можно купить туристический нож, формально не являющийся холодным оружием, но схожий с ним по своим характеристикам.

"Для многих очевидно, что уголовная ответственность в таких случаях является излишней, поскольку совершенные деяния даже с учетом их повторности не обладают общественной опасностью, присущей преступлению. Поэтому адекватными и объективно достаточными мерами реагирования на подобные деяния являются штраф, общественные работы и иные, не связанные с применением мер уголовного воздействия", — считают в НЦЗПИ.

Основными экспертными площадками для работы по совершенствованию законодательства об административной ответственности выступают НЦЗПИ, Министерство юстиции, Академия Министерства внутренних дел и другие ведомства. Свое мнение любой желающий может высказать на Правовом форуме. Мониторинг пожеланий участников ведет НЦЗПИ.