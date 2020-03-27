Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+12 oC
USD: 2.59
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Беларуси предлагают смягчить наказание за самовольное занятие земельного участка

В Беларуси предлагают смягчить наказание за самовольное занятие земельного участка

В Беларуси ведется работа по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Межведомственная экспертная комиссия обсуждает вопрос о декриминализации ряда составов преступлений. Среди них — самовольное занятие земельного участка, пишет БЕЛТА.

Комиссия отводит пристальное внимание декриминализации ряда составов преступлений, за которые, если они совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, может наступить уголовная ответственность. В Национальном центре законодательства и правовых исследований назвали эти статьи УК: незаконное распоряжение деньгами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования (ст. 234-1), нарушение правил радиационного контроля (ст. 326), самовольное занятие земельного участка (ст. 386). Вопрос рассматривается по ст. 385 (незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла) и ст. 412 (передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ).

Ведется работа над вопросом декриминализации незаконного ношения холодного оружия. В НЦЗПИ подчеркнули, что в настоящее время почти в любом отделе товаров для туризма можно купить туристический нож, формально не являющийся холодным оружием, но схожий с ним по своим характеристикам.

"Для многих очевидно, что уголовная ответственность в таких случаях является излишней, поскольку совершенные деяния даже с учетом их повторности не обладают общественной опасностью, присущей преступлению. Поэтому адекватными и объективно достаточными мерами реагирования на подобные деяния являются штраф, общественные работы и иные, не связанные с применением мер уголовного воздействия", — считают в НЦЗПИ.

Основными экспертными площадками для работы по совершенствованию законодательства об административной ответственности выступают НЦЗПИ, Министерство юстиции, Академия Министерства внутренних дел и другие ведомства. Свое мнение любой желающий может высказать на Правовом форуме. Мониторинг пожеланий участников ведет НЦЗПИ.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Гомеле запустили проект «Один на один с искусством»
Иллюзия обмана. Как можно запутать детектор лжи и почему бесполезно это делать
Письменные артефакты из коллекции Владимира Лиходедова представлены в Национальном историческом музее
«У нас пройдут все запланированные мероприятия»: Лукашенко о подготовке к празднованию 75-летия Победы
Лукашенко на «Белгипс» подарили гипсового зубра
Лукашенко о предложении реконструировать дорогу от МКАД до деревни Гатово: "Хоть завтра"
В Лиозненском районе автомобиль вылетел в кювет, одного из пассажиров освобождали из салона спасатели
Инспекция МНС по Могилевской области признана лучшей в стране за 2019 год
В Беларуси за сутки от палов травы пострадали три человека
«Живите и работайте спокойно»: Президент прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кажется, проясняется
Всемирный день театра: узнай белорусский театр по фото – Тест
В литовской больнице из-за коронавируса не осталось врачей — восемь заболели, более 230 изолировали
В Лондоне украли оружие из фильмов о Джеймсе Бонде
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Сразу два выхода закрыты на ремонт на станции метро «Площадь Победы»
В выходные в Беларуси до 17 градусов тепла, в понедельник снова похолодает
«Сделали хорошее предприятие»: Лукашенко — о работе «Белгипс»
Лукашенко: Минск не должен превратиться в Москву, Нью-Йорк или Лондон
Гродненский областной драматический театр начал трансляции спектаклей в режиме онлайн
Нотариус — о займе, купле-продаже недвижимости и генеральной доверенности
мнение
Всеволод ШИМОВ
США: запустить мотор экономики
Авторы
СКАНИРУЙТЕ