Минздрав: в Беларуси перепрофилировано достаточно больниц для оказания медпомощи пациентам с COVID-19

Так, по состоянию на 24 сентября перепрофилировано достаточно больниц для того, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.В медучреждениях сформирован необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Сейчас, несмотря на всплеск заболеваемости, есть возможность отвести часть отделений для оказания высокотехнологичной и специализированной помощи по другим нозологиям. Во всех регионах и столице, в зависимости от развития ситуации с COVID-19, предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда.Продолжаются выезды в больницы по всем регионам страны специалистов кафедр инфекционных болезней медуниверситетов и БелМАПО для оказания практической и методической помощи врачам на местах.