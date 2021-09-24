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  2. Минздрав: в Беларуси перепрофилировано достаточно больниц для оказания медпомощи пациентам с COVID-19

Минздрав: в Беларуси перепрофилировано достаточно больниц для оказания медпомощи пациентам с COVID-19

Это подтверждает ежедневный мониторинг учреждений здравоохранения Беларуси, сообщают на официальном сайте Министерства здравоохранения. 


Так, по состоянию на 24 сентября перепрофилировано достаточно больниц для того, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. 

В медучреждениях сформирован необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Сейчас, несмотря на всплеск заболеваемости, есть возможность отвести часть отделений для оказания высокотехнологичной и специализированной помощи по другим нозологиям. Во всех регионах и столице, в зависимости от развития ситуации с COVID-19, предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда. 

Продолжаются выезды в больницы по всем регионам страны специалистов кафедр инфекционных болезней медуниверситетов и БелМАПО для оказания практической и методической помощи врачам на местах.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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