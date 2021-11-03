В Беларуси осталось убрать менее 4% площадей кукурузы

По состоянию на 3 ноября в стране убрано 1,115 млн га кукурузы, или 96,6% уборочной площади. В прошлом году на аналогичную дату было убрано 1,081 млн га, или 88,7% от плана.На силос и зеленый корм убрано 926,9 тыс. га кукурузы (99,6% от плана), на зерно – 188,5 тыс. га (83,9%).Средняя урожайность кукурузы на зерно составила 73,1 ц/га. Для сравнения: в минувшем году на аналогичную дату было 69,3 ц/га.