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В Беларуси осталось убрать 6,5 процента площадей кукурузы

В Беларуси осталось убрать 6,5% площадей кукурузы, проинформировали в Минсельхозпроде.


По данным на сегодня, кукурузу убрали с 1,133 млн га (93,5% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 982,5 тыс. га (98% плана), собрано 22,591 млн т зеленой массы при урожайности 229,9 ц/га. Уборка кукурузы на зерно продолжается: работы проведены на 150,7 тыс. га (72,1% плана), намолочено 1,043 тыс. т.

Всего по стране намолочено 9,104 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38,8 ц/га (в прошлом году урожайность на аналогичную дату составляла 34,6 ц/га). В Минской области собрали 2,3 млн т зерна, в Гродненской – 1,7 млн т, Брестской – свыше 1,5 млн т, Могилевской – более 1,2 млн т, Витебской и Гомельской – свыше 1,1 млн т.

Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 73,1 тыс. га, что составляет 88,8% уборочной площади. Собрано 3,512 млн т при средней урожайности 480,2 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,27%. Что касается других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 5,79 тыс. га (96,6% плана), собрано 162,7 тыс. т при урожайности 281,1 ц/га.

В Беларуси заготовлено 13,823 млн т сенажа (109,7% плана) и 19,466 млн т силоса (101,5%). Всего заготовлено 9,6 млн т кормовых единиц травяных кормов (103,3% плана).
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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