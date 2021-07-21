В Беларуси предлагается закрепить в Конституции, что один человек может быть Президентом не более двух сроков. Об этом сегодня, 21 июля, заявил председатель Конституционной комиссии, Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, сообщает БЕЛТА.
«Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности Президента, установив, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков», – отметил Петр Миклашевич.
Напомним, что сегодня состоялось девятое заседание Конституционной комиссии, в рамках которого подвели итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Основного Закона нашей страны.
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В Беларуси один человек сможет быть Президентом не более двух сроков – Миклашевич
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