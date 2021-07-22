В Беларуси максимальный балл на ЦТ набрали 379 абитуриентов

– Абсолютный результат – 100 баллов – показали 379 участников в 403 тестированиях по 13 учебным предметам. Максимальный результат по 2 учебным предметам показали 24 абитуриента, в 2020– поделилась актуальными даннымиОна также уточнила, что в нынешнем году на вступительные испытания записались 62,6 тыс. абитуриентов. Явились на ЦТ по меньшей мере 60 тыс. абитуриентов.добавила замдиректора.В среднем абитуриенты записывались на 3,32 учебных предмета.– отметила Наталья Вайтехович.Централизованное тестирование в республике началось 16 июня. В этот день абитуриентов ожидало вступительное испытание по белорусскому языку. В финале ЦТ, 8 июля, поступающие решали тесты по всемирной истории (новейшее время). Кроме того, были установлены три резервных дня – 14, 16 и 18 июля.