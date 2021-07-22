Максимальный балл на централизованном тестировании получили 379 абитуриентов, передает БЕЛТА.
– Абсолютный результат – 100 баллов – показали 379 участников в 403 тестированиях по 13 учебным предметам. Максимальный результат по 2 учебным предметам показали 24 абитуриента, в 2020 году – 15. По одному учебному предмету 100 баллов набрали 355 абитуриентов, в 2020 году – 308, – поделилась актуальными данными заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.
Она также уточнила, что в нынешнем году на вступительные испытания записались 62,6 тыс. абитуриентов. Явились на ЦТ по меньшей мере 60 тыс. абитуриентов.
– Удалено за нарушения (с учетом резервных дней) 11 человек. Не прошли по медпоказаниям 16, – добавила замдиректора.
В среднем абитуриенты записывались на 3,32 учебных предмета.
– 44,8% от общего числа зарегистрированных абитуриентов регистрировались на 4 учебных предмета. 8,6% зарегистрировались для прохождения ЦТ по двум государственным языкам одновременно – русскому и белорусскому, – отметила Наталья Вайтехович.
Централизованное тестирование в республике началось 16 июня. В этот день абитуриентов ожидало вступительное испытание по белорусскому языку. В финале ЦТ, 8 июля, поступающие решали тесты по всемирной истории (новейшее время). Кроме того, были установлены три резервных дня – 14, 16 и 18 июля.
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В Беларуси максимальный балл на ЦТ набрали 379 абитуриентов
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