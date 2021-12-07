В Беларуси к Новому году снова разрешили продажу пиротехники

С приближением зимних праздников в стране снова разрешили продажу пиротехнических изделий. Это регулируется постановлением Совета Министров от 4 декабря 2021 года № 688, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями был введен постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года – теперь оно утратило силу.
Фото из архива БЕЛТА