В Беларуси до 2025 года подготовят не менее 500 специалистов для ядерной энергетики

Фото:

pixabay.com

С учетом заявок госорганов и организаций предлагается продолжить подготовку по специальностям для ядерной энергетики не менее 20 человек ежегодно по каждой из пяти основных специальностей в трех вузах и Минском государственном энергетическом колледже.По специальностям "ядерные физика и технологии", "химия высоких энергий" будут готовит кадры в БГУ, по специальности "ядерная и радиационная безопасность" – в Международном государственном экологическом институте имени А.Д. Сахарова БГУ. Проектированию и эксплуатации атомных электрических станций будут учить в БНТУ, БГУИР будет вести подготовку по специальности "электронные и информационно-управляющие системы физических установок".Для пополнения профессорско-преподавательского состава кафедр учреждений образования высококвалифицированными кадрами актуальным остается вопрос о подготовке научных работников высшей квалификации и магистров, в том числе за рубежом. В 2021–2025 годах планируется направить на обучение в аспирантуру и магистратуру иностранных государств более 10 человек.В настоящее время подготовку в области ядерной энергетики проходят около 500 человек. В 2013–2019 годах по пяти основным специальностям выпущено более 850 специалистов, третья часть выпуска была востребована на площадке строительства Белорусской АЭС и при комплектовании штата эксплуатационного персонала, более трети – в организациях, связанных с ядерной энергетикой и источниками ионизирующего излучения, остальные – в смежных отраслях экономики. Отмечается, что объемы выпускаемых специалистов позволили в полной мере удовлетворить потребности Белорусской АЭС (в настоящее время эксплуатационный персонал в целом сформирован) и всей ядерной энергетики республики, отмечается в госпрограмме.