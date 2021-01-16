В Беларуси – минус 25, а где-то – плюс: на каких курортах туристы отдыхают в пандемию

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Египет

Мальдивы

Куба

Да-да, сейчас можно улететь и к океану в таинственную Кубу. На Варадеро рады видеть туристов всегда! Уже понятно, что потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом сроком не менее чем за 72 часа до вылета. А если выяснится, что гость болен, на Кубе ему предложат медстраховку и госпитализацию. Днем можно получить отличный загар: термометр показывает около 26 градусов тепла.

Регулярное авиасообщение с Египтом в Беларуси восстановили в июле 2020 года. Национальный перевозчик «Белавиа» доставляет желающих в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и обратно. Если вы хотите греться под палящим солнцем, кататься на верблюдах и заглянуть в подводный мир Красного моря, вам всего-то понадобится ПЦР-тест на коронавирус – конечно, с отрицательным результатом и сделанный не позднее чем за трое суток до вылета. Провериться можно и в аэропорту курортной страны, услуга платная. По прибытии карантин не нужен. В январе днем температура воздуха на Синайском полуострове может прогреваться до плюс 25 градусов. Но всем туристам лучше прихватить с собой что-то из теплых вещей: вечерами на египетских курортах отметка термометра может опускаться до 13 градусов тепла.Для многих ассоциации к слову "мечта" – это Мальдивы. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но теперь, когда многие туроператоры предлагают скидки, можно словить момент и отправиться на райские острова по гораздо меньшей стоимости. Но есть некоторые правила для въезжающих иностранцев. У всех туристов должна быть справка на английском языке, которая подтверждает отрицательный результат теста на коронавирус. Причем срок ее действия – 96 часов до даты вылета. По прилете также потребуют заполнить медицинскую декларацию. Днем на архипелаге может быть и тридцатиградусная жара.