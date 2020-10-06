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В Барселоне задержали основателя компании McAfee

Национальная полиция Испании задержала американского и британского программиста и бизнесмена, основателя компании McAfee Джона Макафи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах королевства.


По его информации, Макафи "был задержан 3 октября в аэропорту Барселоны". Суд постановил заключить его под стражу, уточнил источник.

В понедельник федеральная прокуратура Западного округа американского штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов Макафи. Как следует из документа, власти США подготовили обвинительное заключение в июне текущего года, но опубликовано оно только сейчас. Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.

В прокуратуре подчеркнули, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления.

"В период 2014–2018 годов Макафи не представил налоговые декларации, несмотря на то что получил значительные средства из указанных источников", – говорится в заявлении прокуратуры.

Предпринимателю, если он будет признан виновным, может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также по одному году по каждому пункту обвинения в том, что он не представил налоговые декларации. Его также могут обязать выплатить компенсацию. Ее размер пока не определен.
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Фото: РЕЙТЕР
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