В Барселоне задержали основателя компании McAfee

По его информации, Макафи "был задержан 3 октября в аэропорту Барселоны". Суд постановил заключить его под стражу, уточнил источник.В понедельник федеральная прокуратура Западного округа американского штата Теннесси распространила заявление, в котором говорилось, что власти США предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов Макафи. Как следует из документа, власти США подготовили обвинительное заключение в июне текущего года, но опубликовано оно только сейчас. Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee, которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel.В прокуратуре подчеркнули, что Макафи получил миллионы долларов, в частности, путем операций с криптовалютой, за проведение консультаций и за платные выступления., – говорится в заявлении прокуратуры.Предпринимателю, если он будет признан виновным, может грозить тюремное заключение на срок до пяти лет по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также по одному году по каждому пункту обвинения в том, что он не представил налоговые декларации. Его также могут обязать выплатить компенсацию. Ее размер пока не определен.