В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

Фото:

БЕЛТА

, – подчеркнул Юрий Громаковский.В Барановичах помнят и о подвиге первого Героя Беларуси Владимира Карвата, который служил на 61-й авиабазе. В его честь обустроили сквер. Также горожане не забывают подвиг местных летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые погибли 30 августа 2009 года во время авиашоу в Польше. Пилоты награждены орденами "За личное мужество".Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж: командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.