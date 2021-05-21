В Барановичах увековечат память майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко, погибших при крушении военного самолета. Об этом рассказал председатель горисполкома, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
– В Барановичах будут помнить офицеров, мужчин, которые при крушении самолета ценой своих жизней не допустили других человеческих жертв. Принято решение, что в честь доблестного поступка будет увековечена память погибших летчиков. Это будет сделано однозначно. Единственное, проработаем вопрос, в каком виде воплотить задуманное, – подчеркнул Юрий Громаковский.
В Барановичах помнят и о подвиге первого Героя Беларуси Владимира Карвата, который служил на 61-й авиабазе. В его честь обустроили сквер. Также горожане не забывают подвиг местных летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые погибли 30 августа 2009 года во время авиашоу в Польше. Пилоты награждены орденами "За личное мужество".
Во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж: командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.
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В Барановичах увековечат память летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
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