Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима в стране до 1 августа. Соответствующее постановление 26 мая принял кабинет министров страны, сообщает ТАСС.
«С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 6:00 1 августа 2021 года», – сказано в документе, который опубликован на сайте Правительства.
Фото: pixabay.com
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В Азербайджане продлили действие особого карантинного режима до 1 августа
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