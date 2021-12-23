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  2. В Австралии установлен новый антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

В Австралии установлен новый антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

В Австралии выявили по меньшей мере 8200 новых случаев заражения коронавирусом, что на данный момент является самым большим суточным приростом с начала пандемии. В связи с этим в стране вводятся карантинные ограничения, пишет РБК-Украина.


Как передает Reuters, предыдущий суточный антирекорд инфицирования COVID-19 в Австралии составлял 5600 случаев. Он был поставлен днем ранее. Больше всего положительных результатов тестов на коронавирус пришлось на штаты Новый Южный Уэльс и Виктория.

В Австралии ввели карантинные ограничения перед Рождеством. Среди антиковидных мер – обязательное использование индивидуальных средств защиты в помещениях, пропускные ограничения и проверка QR-кода.

На данный момент в стране полный курс вакцинации пошли как минимум 90% жителей. Население Австралии составляет около 17 млн человек.
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Фото: РЕЙТЕР
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