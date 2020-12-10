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В Армении протестующие пытаются попасть в здание правительства

Очередная акция протеста развернулась в Ереване. Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и просят дать им доступ в здание правительства.


Онлайн с места событий ведет РИА Новости. Согласно информации корреспондентов агентства, участники акции перекрыли проспект около здания правительства и пытались проникнуть в него. Путь им преградил кордон правоохранителей со щитами – стражи порядка заявляют, что существует особый режим прохода в здание кабмина. По данным ТАСС, в митинге участвует около сотни активистов.

Журналисты передают слова участников акции, но те разнятся по экспрессивности. Так, в комментарии РИА Новости один из протестующих говорит, что толпа «не хочет столкновений с полицией» и намерена «зайти в здание правительства, чтобы рассказать Пашиняну о сложившейся ситуации в стране». А ТАСС опубликовало более радикальное заявление митингующего. Тот требует: «Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком (Николом Пашиняном. – Прим. ред.) и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране».

Обстановка у здания правительства остается напряженной.

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Напомним контекст происходящего. Армения с начала ноября пребывает в состоянии глубокого политического кризиса из-за «проигрыша в войне» с Азербайджаном, как говорят местные жители. Под этим подразумевается заключение Николом Пашиняном соглашения с Азербайджаном и Россией о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Армян не устроили условия, на которых подписан документ: согласно ему, ряд территорий в регионе переходит под контроль Азербайджана. Для несогласных с решением премьера армян такое политическое решение равняется предательству страны.

С лозунгом «Никол, уходи, Никол, предатель!» возмущенные жители Армении выходят на улицы уже месяц. Единого лидера у протестного движения нет, хотя 17 оппозиционных партий уже выдвинули кандидата на пост премьера после требуемой отставки Пашиняна. Сам глава правительства складывать полномочия не намерен, несмотря на то, что ему уже несколько раз ставили ультиматумы. Последний – 5 декабря. Тогда премьеру дали срок уйти с должности до полудня 8 декабря, обещая начать протесты по всей стране, если этого не произойдет. Пашинян отказался, и во вторник начались митинги в разных областях страны. Акции завершились позднее в тот же день и возобновились сегодня, 10 декабря.

Фото: Новости-Армения
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