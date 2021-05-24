В Аргентине подтвердили эффективность "Спутника V" от бразильского штамма коронавируса

– сказано в сообщении.Это исследование подтвердило, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых "Спутником V", помогает нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения двух уколов, так и если поставить всего один.– приводятся результаты исследования.– РФПИ цитирует слова главы фонда Кирилла Дмитриева.