Исследование российской вакцины "Спутник V", проведенное аргентинским институтом Кордовы, подтвердило высокую эффективность препарата против бразильского штамма COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
– РФПИ представляет данные исследования, проведенного Институтом вирусологии Национального университета Кордовы и властями Кордовы, которые подтверждают нейтрализующую эффективность двухкомпонентной российской вакцины "Спутник V" против бразильского штамма коронавируса, впервые выявленного в городе Манаус, а также высокий иммунный ответ у вакцинированных препаратом, – сказано в сообщении.
Это исследование подтвердило, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у привитых "Спутником V", помогает нейтрализовать бразильский штамм как в случае получения двух уколов, так и если поставить всего один.
– У 99,65% лиц выработались IgG-антитела к коронавирусу на 42-й день после введения второй дозы вакцины. У 85,5% лиц появились IgG-антитела к коронавирусу на 14-й день после получения первого укола "Спутника V", – приводятся результаты исследования.
– Аргентина первой из стран Латинской Америки стала применять "Спутник V" для вакцинации жителей, и сейчас мы видим, что использование препарата помогает защитить население не только против известных, но и новых вариантов вируса, включая бразильский. При этом серьезный иммунный ответ формируется уже после получения первой дозы вакцины, – РФПИ цитирует слова главы фонда Кирилла Дмитриева.
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В Аргентине подтвердили эффективность "Спутника V" от бразильского штамма коронавируса
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