В апреле "Белтехосмотр" выдал более 213 тысяч разрешений на допуск транспорта к движению

За прошедший месяц 2021 года выдано 213 633 разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении, что на 255,7% увеличивает показатель за аналогичный период 2020 года и на 12,3% – за апрель 2013 года (190 266 разрешений). Отмечается, что за 2013 год "Белтехосмотр" выдал наибольшее число разрешений – 1 869 723.Кроме того, за апрель физическим лицам выдано 191 291 разрешение (89,5% от общего числа).Общее количество разрешений, выданных за январь – апрель текущего года, составило 835 232.Водитель при посещении диагностической станции должен иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт), договор обязательного страхования гражданской ответственности (за исключением случаев, когда он оформлен в электронном виде), документы об оплате (за исключением оплаты через ЕРИП). Машина должна быть чистой, поскольку в противном случае работники диагностической станции могут отказать в проведении гостехосмотра.