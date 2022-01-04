В Амстердаме более 90% случаев заражения COVID-19 приходится на омикрон-штамм

Точная цифра – 91%. Об этом сообщили в Амстердамской региональной службе эпидемиологического надзора (ARGOS), пишет РИА Новости.
– В общей сложности в 69 из 76 (91%) выбранных положительных образцов тестов на SARS-CoV-2, взятых 2 января в муниципальных службах здравоохранения (GGD), был выявлен штамм "омикрон", – уточнила служба эпиднадзора в своем Twitter-аккаунте.
Правительство Нидерландов ввело локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения нового варианта коронавирусной инфекции "омикрон". В стране не работают бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, а также кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и иные спортивные залы. Кроме того, закрыты парикмахерские и салоны красоты, не проходят рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также не работают, взрослым советуют работать удаленно.