В Амстердаме более 90% случаев заражения COVID-19 приходится на омикрон-штамм

– уточнила служба эпиднадзора в своем Twitter-аккаунте.Правительство Нидерландов ввело локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения нового варианта коронавирусной инфекции "омикрон". В стране не работают бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, а также кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и иные спортивные залы. Кроме того, закрыты парикмахерские и салоны красоты, не проходят рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также не работают, взрослым советуют работать удаленно.