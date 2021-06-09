Вертолет ВВС Афганистана потерпел крушение, трое военных погибли, еще один ранен. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел 8 июня ночью. По данным министерства страны, вертолет Ми-17 потерпел крушение в районе Джагату провинции Вардак в центральной части Афганистана. На место происшествия был направлен вертолет, который доставил пострадавшего в медицинское учреждение.
Отмечается, что ответственность за крушение вертолета взяло на себя радикальное движение "Талибан".
Фото: pixabay.com
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В Афганистане вертолет ВВС потерпел крушение, трое военных погибли
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