Четыре медика, участвовавшие в вакцинации населения Афганистана от полиомиелита, погибли в результате серии нападений в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Ariana News со ссылкой на местных чиновников.
Фото носит иллюстративный характер
Инцидент произошел во вторник утром. Вооруженные люди совершили нападения в четырех разных населенных пунктах. По некоторым данным, еще четверо медиков были ранены.
Представитель губернатора провинции подтвердил серию атак на медицинских работников, однако не привел деталей.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападения.
Фото: pixabay.com
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В Афганистане убили четырех медиков, прививавших людей от полиомиелита
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