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В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ

В провинции Нангархар на востоке Афганистана представители движения "Талибан" уничтожили базу боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом информирует РИА Новости.


По информации источника, столкновение между талибами и боевиками ИГ произошло утром 30 ноября в деревне Зангвай. Местные жители слышали звуки стрельбы из легкого и тяжелого вооружения.

В результате боя были уничтожены боевики ИГ, среди которых находились несколько женщин, связанных с группировкой. Отмечается, что только один из участников ИГ остался в живых.

Ранее начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин сообщал, что "Исламское государство", присутствующее в нескольких районах Афганистана, представляет угрозу стабильности.
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Фото: РЕЙТЕР
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