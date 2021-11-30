В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ

По информации источника, столкновение между талибами и боевиками ИГ произошло утром 30 ноября в деревне Зангвай. Местные жители слышали звуки стрельбы из легкого и тяжелого вооружения.В результате боя были уничтожены боевики ИГ, среди которых находились несколько женщин, связанных с группировкой. Отмечается, что только один из участников ИГ остался в живых.Ранее начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин сообщал, что "Исламское государство", присутствующее в нескольких районах Афганистана, представляет угрозу стабильности.