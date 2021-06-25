В пятницу утром в Кабуле и некоторых других населенных пунктах Афганистана зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, передает ТАСС.
Согласно данным службы ликвидации последствий стихийных бедствий страны, эпицентр подземных толчков зафиксировали в горной системе Гиндукуш на северо-востоке Афганистана, а очаг находился на глубине 18,6 км. Уточняется, что землетрясение произошло не только в столице страны, но и в населенном пункте Чарикар –административном центре провинции Парван, а также в некоторых других городах.
Информации о пострадавших и разрушениях в настоящий момент нет.
Фото: pixabay.com
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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1
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